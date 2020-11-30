Сегодня решат вопрос локдауна - ОП

У Зеленского говорят, сегодня примут решение по карантину. Фото:pixabay

Сегодня представители Кабинета министров Украины проведут консультации по поводу того, будут ли вводить локдаун и когда.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Правительство сообщить украинцам об усилении карантина заблаговременно, чтобы граждане смогли подготовиться.

"Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство сочтет, что жесткого карантина не обойти", - сказал Зеленский.

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На совещании будут присутствовать представители Министерства здравоохранения, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства внутренних дел, а также Совета национальной безопасности и обороны.

Жесткий карантин, который хотят ввести в Украине с 25 декабря и до конца новогодних праздников, никак не повлияет на работу школ - учебные заведения будут работать по предварительному графику.