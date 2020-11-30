Сегодня решат вопрос локдауна - ОП

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 441
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 234
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 234
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1944
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 792
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2655
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1809
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6858
Фото
Все фото
7
12
4
11
4
Возле здания Зеленского установят каток
Возле здания Зеленского установят каток
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Кто не слышал, тот увидит&quot; - Кличко издал самоироничную книгу своих цитат
"Кто не слышал, тот увидит" - Кличко издал самоироничную книгу своих цитат
Командир с Нацгвардии оказался российским шпионом
Командир с Нацгвардии оказался российским шпионом
Видео
Все видео
Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться
Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться
В облсовете заявили, что нардеп болен Covid-19 и выгнали его
В облсовете заявили, что нардеп болен Covid-19 и выгнали его
"Слышь, ты, бл*дь" - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
"Слышь, ты, бл*дь" - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
Зеленский обещал - никаких тайных встреч с олигархами. Получилось наоборот
Зеленский обещал - никаких тайных встреч с олигархами. Получилось наоборот
"Готовлюсь и в дальнейшем спасать страну" - Степанов прокомментировал слухи о своей отставке
"Готовлюсь и в дальнейшем спасать страну" - Степанов прокомментировал слухи о своей отставке
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 441
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1431
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1026
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
Просмотров: 171
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 414
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
29 ноября 2020
1 Просмотров: 648
Підлаштувався
– Жизнь сложилась так, что пришлось перейти на русский, – говорить В'ячеслав. Два роки тому знайомий із невеликого села на ...
понедельник, 30 ноября 2020 14:40

Сегодня решат вопрос локдауна - ОП

  Комментировать
Сегодня решат вопрос локдауна - ОП
У Зеленского говорят, сегодня примут решение по карантину. Фото:pixabay

Сегодня представители Кабинета министров Украины проведут консультации по поводу того, будут ли вводить локдаун и когда.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Правительство сообщить украинцам об усилении карантина заблаговременно, чтобы граждане смогли подготовиться.

"Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство сочтет, что жесткого карантина не обойти", - сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-19: Украина на 29-м месте по уровню смертности в Европе

На совещании будут присутствовать представители Министерства здравоохранения, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства внутренних дел, а также Совета национальной безопасности и обороны.

Жесткий карантин, который хотят ввести в Украине с 25 декабря и до конца новогодних праздников, никак не повлияет на работу школ - учебные заведения будут работать по предварительному графику.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня решат вопрос локдауна - ОП». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Актриса без ноги имела более 2 тысячи любовников

Начали выпускать популярный автомобиль эпохи джипов

Выпустили альбом, рассказывающий об изоляции человека

На Кубке мира-86 Линекер играл со сломанной рукой

Метеорит ударил женщину

"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев

Нашли клад, на который претендуют четыре страны

Самое читаемое
&quot;Марш соседей&quot; - В Беларуси планируют новые протесты
"Марш соседей" - В Беларуси планируют новые протесты Просмотров: 19989
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
4
 Просмотров: 14499
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
 Просмотров: 8055
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС Просмотров: 7857
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
6
 Просмотров: 7614
Политика
Разумков рассказал, будет ли локдаун в Раде
Разумков рассказал, будет ли локдаун в Раде Просмотров: 99
ГБР приобрело 6 новых Land Cruiser на сумму 8 млн грн
ГБР приобрело 6 новых Land Cruiser на сумму 8 млн грн Просмотров: 279
Возле здания Зеленского установят каток
Возле здания Зеленского установят каток
7
 Просмотров: 180
В "Слуге народа" сказали, когда ожидают решение по локдауну
В "Слуге народа" сказали, когда ожидают решение по локдауну Просмотров: 342
"В Раде есть заговор политических "элит", которые предложили не сажать в тюрьму за ложь в декларациях" - Шабунин
"В Раде есть заговор политических "элит", которые предложили не сажать в тюрьму за ложь в декларациях" - Шабунин Просмотров: 162
Больше всего комментируют
18
Наши позиции в войне с РФ сейчас слабее, чем в 2014 году - ветеран
5
Байден пригласил Тихановскую на встречу
4
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
2
Значительных сдвигов к миру на Донбассе нет, - Кравчук
2
"Коней на переправе не меняют" - что в "Слуге народа" говорят об отставке министра Степанова
Голосов: 18441
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть