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среда, 27 января 2021 18:43

Сделали аудит и нашли дополнительные деньги на противодействие Covid-19 - Порошенко рассказала, что делает ЕС в Киевсовете

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  Из бюджета Киева дополнительно выделят 140 млн грн для закупки вакцины от коронавируса - Порошенко. Фото: eurosolidarity.org
Из бюджета Киева дополнительно выделят 140 млн грн для закупки вакцины от коронавируса - Порошенко. Фото: eurosolidarity.org

Из бюджета Киева выделят дополнительно 140 млн грн для закупки вакцины от коронавируса, - об этом во время брифинга в офисе партии "Европейская Солидарность" сообщила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

Она отметила, что центральная власть демонстрирует абсолютно провальную политику по противодействию распространению коронавируса, поэтому уже с первых дней работы нового состава Киевского городского совета "Европейская Солидарность" взялась решать вопросы, которые беспокоят каждого киевлянина.

"Достаточной ли является финансовая поддержка врачей, работающих в отделениях по лечению больных коронавирусом. Возможно ли обеспечить вакцинацию и которая будет приоритетность вакцинации различных слоев населения. Будут ли соблюдены все пункты, которые во всем мире уже определены, что в первую очередь мы должны защитить наших врачей, медицинский персонал, стариков, безусловно, наших военнослужащих, которые защищают Украину и от которых зависит наше спокойная мирная жизнь", - отмечает Порошенко.

"С первых дней работы Киевсовета 9-го созыва, в декабре 2020 года, мы провели аудит и смогли найти 422 миллионов гривен и направить их на обеспечение больниц, которые лечат больных ковид-19, необходимыми медикаментами. Это позволило им спокойно работать в период между бюджетными годами и иметь все необходимое для оказания качественной медицинской помощи", - напомнила Марина Порошенко.

"Нашей командой "Европейской Солидарности" было внесено предложение о дополнительном финансировании из киевского бюджета врачей и медицинского персонала, которые лечат больных коронавирус. И благодаря таким инициативам было найдено дополнительно 1,6 миллиарда гривен в бюджет 2021 года. Благодаря этому уже с января киевские врачи будут получать дополнительно по 5000 гривен до своей заработной платы, медицинские сестры - 4 тысячи гривен, и младший медицинский персонал - 2000 гривен", - сообщила Марина Порошенко.

Она также отметила, что временно создано большинство в Киевсовете приняла бюджет города на 2021 год, не учитывая ни одной поправки от "Европейской Солидарности".

"Мы считаем, что это значительно снизит качество социальных и медицинских услуг для киевлян", - отметила Порошенко.

 

"Уже сегодняшнее заседание постоянной Комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики показывает, что требования "Европейской Солидарности" были обоснованы. И уже сегодня на Комиссии мы голосовали за изменения и увеличение средств в размере 140 млн грн на финансирование Городской целевой программы "Здоровье киевлян" для того, чтобы в ближайшее время город мог закупить вакцины и провести иммунизацию киевлян от коронавируса", - отметила Марина Порошенко.

Она обратилась к представителям органов местного самоуправления с призывом по примеру Киева принять меры для обеспечения вакцинации в своих административных единицах, поскольку надеяться на центральную власть не приходится.

"Я призываю и другие местные советы, руководство регионов и областных центров также не ждать от центральной власти, когда они начнут действительно профессиональную качественную, последовательную борьбу с эпидемией коронавируса в Украине. А помогать своему населению на местном уровне, потому что самое ценное, что мы имеем в Украине - это наши граждане, и мы должны защищать их, беречь их здоровье и жизнь", - резюмирует Марина Порошенко.

"Европейская Солидарность"
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