Сделает ли правительство Гончарука прорыв

Пока правительство с премьер-министром Алексеем Гончаруком не сделало ничего такого, чтобы быть отправленным в отставку.

Об этом Gazeta.ua сказал экономист Владимир Дубровский.

Правительство с премьером Гончаруком работает пятый месяц.

"Планы Кабмина неплохие. Но чтобы сделать прорыв, многого не хватает.

Например, настоящей налоговой реформы. Администрирование налогов остается самым большим препятствием для бизнеса. Президент Зеленский обещал ввести налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Будто бы сейчас идет реформа налоговой службы. Но эта реформа не приведет к изменению культуры налоговиков.

До сих пор главный налоговик отчитывается: выполнили план по сборке налогов, спасли бюджет. То есть не налогоплательщики наполняют бюджет, а налоговая. Это азаровская идеология, преодолевать ее никто не собирается. И от нее уже растут ноги к остальному.

Перезагрузки налоговой нет

Кроме того, нет перезагрузки налоговой. Сменилось несколько процентов работников. Остальные - те же азаровские, клименкивские кадры, которые кошмарили бизнес.

Не слышно об уменьшении нагрузки на фонд заработной платы.

Все, о чем говорит Гончарук, без настоящего правосудия не заработает. Можно сколько угодно строить инфраструктуру, создавать электронные сервисы, бороться с рейдерством. Но рейдерство не просто в реестрах. Оно - в судах. И если не будет справедливого, честного суда, который может отстоять частную собственность, там где она стала объектом посягательств, то рейдерство не одолеют.

Пока правительство ничего такого не сделало, чтобы быть отправленным в отставку. Пока для него нет таких очевидных угроз. Хотя, не исключено, что они возникнут в этом году. Вспомним второе правительство Яценюка, который было довольно крепким, ничто не предвещало какой-либо угрозы, пока не произошел скандал с Абромавичусом и "смотрящими", которых ему пытались навязать. Пока нынешние министры не замечены в скандалах или схемах.

Офис президента давит на Кабмин. Зеленский продолжает плохую традицию предшественников

Есть огромная проблема, что правительство является объектом давления со стороны Офиса президента. К сожалению, это давняя и нехорошая традиция. Что есть теневое правительство на Банковой. Зеленский эту традицию продолжает и углубляет. Вместе с руководителями Офиса прямо вмешивается в работу правительства. Это нарушает систему сдержек и противовесов. Скорее будет мешать правительству, чем помогать.

Сам Гончарук пока не выглядит успешным. Не стал сильным, ярким лидером. Возможно, потому, что не готовился стать премьером. С другой стороны, если не яркий премьер формирует команду и она успешно движется вперед, это тоже неплохо для страны. По крайней мере это лучше, чем премьер Тимошенко. Когда под руководством такого авторитарного премьера просто невозможно работать.

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Программа правительства, которую утвердила Верховная Рада, не содержит прорывных идей. Пока Кабмин сделал одну точно огромную ошибку - продолжает поддерживать фискализацию малого бизнеса. Это может ослабить правительство.

Есть общее с Нацбанком достижение, что снизилась учетная ставка. Но это связано не столько с деятельностью собственно правительства Гончарука, сколько с макроэкономической стабильностью, которая сохраняется довольно давно. Она является заслугой предыдущих правительств", - говорит Владимир Дубровский.

Правительство создало "генеральный план" для страны и с весны 2020 начинает "Большое строительство". Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в статье "Итоги Кабмина-2019: подготовка к большому старту".