 
Ексклюзивы
1/5
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Просмотров: 387
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 873
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Просмотров: 26100
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
6 Просмотров: 4212
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 6462
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1854
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 26784
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2475
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2250
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2304
Фото
Все фото
10
5
4
3
4
&quot;Даже галстук забыл надеть&quot; Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
Видео
Все видео
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
Почему Парубий завидует Разумкову – красноречивое видео
Почему Парубий завидует Разумкову – красноречивое видео
Найдите три отличия: как Рабинович и Ленин о "проклятых капиталистах" рассказывали
Найдите три отличия: как Рабинович и Ленин о "проклятых капиталистах" рассказывали
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1593
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2475
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3510
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 828
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1503
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
2 Просмотров: 1638
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
вторник, 07 января 2020 19:48

Сделает ли правительство Гончарука прорыв

  Комментировать

Пока правительство с премьер-министром Алексеем Гончаруком не сделало ничего такого, чтобы быть отправленным в отставку.

Об этом Gazeta.ua сказал экономист Владимир Дубровский.

  Правительство с премьером Гончаруком работает пятый месяц.
Правительство с премьером Гончаруком работает пятый месяц.

"Планы Кабмина неплохие. Но чтобы сделать прорыв, многого не хватает.

Например, настоящей налоговой реформы. Администрирование налогов остается самым большим препятствием для бизнеса. Президент Зеленский обещал ввести налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Будто бы сейчас идет реформа налоговой службы. Но эта реформа не приведет к изменению культуры налоговиков.

До сих пор главный налоговик отчитывается: выполнили план по сборке налогов, спасли бюджет. То есть не налогоплательщики наполняют бюджет, а налоговая. Это азаровская идеология, преодолевать ее никто не собирается. И от нее уже растут ноги к остальному.

Перезагрузки налоговой нет

Кроме того, нет перезагрузки налоговой. Сменилось несколько процентов работников. Остальные - те же азаровские, клименкивские кадры, которые кошмарили бизнес.

Не слышно об уменьшении нагрузки на фонд заработной платы.

Все, о чем говорит Гончарук, без настоящего правосудия не заработает. Можно сколько угодно строить инфраструктуру, создавать электронные сервисы, бороться с рейдерством. Но рейдерство не просто в реестрах. Оно - в судах. И если не будет справедливого, честного суда, который может отстоять частную собственность, там где она стала объектом посягательств, то рейдерство не одолеют.

Пока правительство ничего такого не сделало, чтобы быть отправленным в отставку. Пока для него нет таких очевидных угроз. Хотя, не исключено, что они возникнут в этом году. Вспомним второе правительство Яценюка, который было довольно крепким, ничто не предвещало какой-либо угрозы, пока не произошел скандал с Абромавичусом и "смотрящими", которых ему пытались навязать. Пока нынешние министры не замечены в скандалах или схемах.

Офис президента давит на Кабмин. Зеленский продолжает плохую традицию предшественников

Есть огромная проблема, что правительство является объектом давления со стороны Офиса президента. К сожалению, это давняя и нехорошая традиция. Что есть теневое правительство на Банковой. Зеленский эту традицию продолжает и углубляет. Вместе с руководителями Офиса прямо вмешивается в работу правительства. Это нарушает систему сдержек и противовесов. Скорее будет мешать правительству, чем помогать.

Сам Гончарук пока не выглядит успешным. Не стал сильным, ярким лидером. Возможно, потому, что не готовился стать премьером. С другой стороны, если не яркий премьер формирует команду и она успешно движется вперед, это тоже неплохо для страны. По крайней мере это лучше, чем премьер Тимошенко. Когда под руководством такого авторитарного премьера просто невозможно работать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гончарук сообщил, сколько нелегальных АЗС уже закрыли

Программа правительства, которую утвердила Верховная Рада, не содержит прорывных идей. Пока Кабмин сделал одну точно огромную ошибку - продолжает поддерживать фискализацию малого бизнеса. Это может ослабить правительство.

Есть общее с Нацбанком достижение, что снизилась учетная ставка. Но это связано не столько с деятельностью собственно правительства Гончарука, сколько с макроэкономической стабильностью, которая сохраняется довольно давно. Она является заслугой предыдущих правительств", - говорит Владимир Дубровский.

Правительство создало "генеральный план" для страны и с весны 2020 начинает "Большое строительство". Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в статье "Итоги Кабмина-2019: подготовка к большому старту".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сделает ли правительство Гончарука прорыв». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
января

Американец объехал земной шара на велосипеде

Михайлину Коцюбинскую называли аферисткой и не дали выйти замуж

Самое читаемое
Каменских на отдыхе позировала без белья: горячие фото
Каменских на отдыхе позировала без белья: горячие фото
5
 Просмотров: 89285
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии &quot;Золотой глобус&quot;
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии "Золотой глобус"
29
 Просмотров: 29997
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
 Просмотров: 26136
Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО
Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО Просмотров: 14031
Показали трогательные фото животных, способные растрогать любого
Показали трогательные фото животных, способные растрогать любого
12
 Просмотров: 10053
Политика
Стало известно, о чем Зеленский говорил с Помпео
Стало известно, о чем Зеленский говорил с Помпео Просмотров: 495
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
 1 Просмотров: 873
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
 10 Просмотров: 3339
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
 6 Просмотров: 4212
Митрополит Епифаний поблагодарил Порошенко за томос
Митрополит Епифаний поблагодарил Порошенко за томос Просмотров: 306
Больше всего комментируют
10
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
6
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
3
Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
2
Митрополит Епифаний: эта власть относится к церкви равнодушно
1
Челентано сознался в романе с Орнеллой Мути
Голосов: 14452
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua