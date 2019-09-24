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вторник, 24 сентября 2019 18:10

"Сценарий будет очень плохой" - социолог предостерегла Зеленского от договорняков с Россией

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&quot;Сценарий будет очень плохой&quot; - социолог предостерегла Зеленского от договорняков с Россией
Договорняки с Кремлем вызовут беспорядки в стране, предостерегает Зеленского социолог. Фото: president.gov.ua

"Мир любой ценой" на Донбассе украинцы воспримут негативно.

Об этом сказала социолог Ирина Бекешкина в интервью ЛІГА.net

Она назвала плохим сценарием, если украинская власть согласится на условия России в вопросе Донбасса.

"Выполнят Минские соглашения в последовательности, которые хочет Россия. Это, очевидно, вызовет беспорядки в Украине, начнется хаос, начнется беспорядок. Вряд ли власть тогда продержится больше года. И что будет дальше - непонятно. Потому что популярной оппозиции тоже нет. Это очень плохой сценарий", - сказала Бекешкина.

"Такие вещи, как общая амнистия, не поддерживается большинством. И, скажем, автономия части Донбасса - тоже не поддерживается. Какая цена автономии, кто там будет? Поэтому, я думаю, что этот вопрос может быть серьезным тестом", - отметила эксперт.

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Также социолог назвала хороший сценарий.

"Хороший сценарий - это когда правительство будет работать успешно. Кстати, правительство у нас далеко не худшее. Можно спорить о некоторых персонах, но власть этот тест выдержала - правительство положительное.

Если оно будет успешно проводить реформы, если оно сможет делать то, о чем говорил Зеленский. То есть обеспечить право собственности, поставит преграды рейдерству, будут первые дела в Антикоррупционном суде, будут посадки, удастся снизить элитарную коррупцию, воры начнут бояться, НАБУ дадут возможность работать, придут первые крупные инвестиции", - сказала Бекешкина.

Важная часть позитивного сценария - если в мирном процессе не будут соглашаться на условия России, отметила социолог.

12 апреля прошло 5 лет с начала российской агрессии на Донбассе.

В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек.

12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.

Украинские воины освободили почти 15 тыс. кв. км территорий. Вооруженные силы Украины держат оборону на линии соприкосновения.

В марте 2014-го Россия аннексировала Крым.

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