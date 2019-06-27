СБУшник с землей в Буковеле приватизировал гигантскую служебную квартиру - СМИ

Председатель департамента контрразведки СБУ Алексей Петров, которого называли возможным кандидатом на должность заместителя председателя СБУ перед первым туром президентских выборов, приватизировал служебную квартиру площадью более 170 кв. м в центре Киева.
Петров стал владельцем 4-комнатной квартиры, пишут журналисты Bihus.Info
Свидетельство о праве собственности на квартиру выдал отдел приватизации государственного жилого фонда Управление жилищно-коммунального хозяйства Шевченковской райадминистрации в марте 2019-го.
Меньше чем за год до того, в мае 2018-го Шевченковская РГА включила это помещение в число служебных квартир СБУ.
В то же время родственники Петрова являются владельцами многочисленных квартир, домов и земельных участков. В частности, его отец владеет домом в коттеджном городке под Киевом и 3-мя домами в курортном поселке Санжейка у Одессы.
Сестра Петрова обладает 2-мя домами под Киевом и 2-мя небольшими квартирами в столице. Также квартиру в Киеве имеет мать чиновника, еще одну - его теща.
Младший брат владеет 2-мя квартирами в столице и домом в Санжийке Одесской области.
Жена имеет в собственности несколько нежилых помещений в Киеве.
Сам Алексей Петров, кроме приватизированной служебной квартиры в столице, владеет несколькими участками неподалеку от горнолыжного курорта Буковель.
Журналисты неоднократно фиксировали Петрова возле коттеджа под Киевом, что записанный на его сестру.
"Я имею 26 лет выслуги, 5 несовершеннолетних детей. Я стою на очереди с 2005-го, на квартирной очереди. И, учитывая, что ремонт этой квартиры достаточно ценный для меня, я написал соответствующее служебную записку, рапорт с целью ее приватизации. Постоянно так проживать на квартирах или в помещениях, в зданиях, принадлежащих моим родственникам, я думаю, невозможно. Во-первых, что я потом скажу своим детям - чье это жилье, почему мы здесь проживаем и на каких правах. Во-вторых, вопрос о приобретении активов моими близкими родственниками - это вопрос их бизнеса", - объясняет Алексей Петров.
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Ранее президент Владимир Зеленский обещал декомерционализацию СБУ. Лишить ведомство "несвойственных функций".
"Служба должна бороться с диверсантами и шпионами, а не заниматься бизнесом", - заявлял глава государства.
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