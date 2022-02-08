СБУшник понакупал недвижимости в столице на $1,5 млн - Bihus.info

Семья бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака приобрела недвижимости в столице на около $1,5 млн.
Об этом сообщили журналисты Bihus.info.
Летом прошлого года жена бывшего чиновника купила две трехкомнатные квартиры в престижном жилом комплексе "Новопечерские липки" в Киеве. Стоимость которых минимум $650 тыс.
Также семья Герсака приобрела шесть паркомест за около $220 тыс. Для салона красоты жены в "Новопечерских липках" купили 140 кв. м за $650 тыс. Салон имеет страницу в Instagram. Судя по рендерингам, ремонт там будет в стиле "дорого-богато".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДБР оправдывает Трухина, такого в истории еще не было – Шабунин
Сын Герсака катался "на Ламборгине, Гелике, БМВ, Тойоте, Фольксвагене и Тундре со спецсигналами", также рассказали журналисты.
Президент Владимир Зеленский уволил Герсака с должности начальника управления СБУ в Николаевской области в ноябре 2020 года.
Журналисты выяснили, что семья чиновники живет в Киеве в новостройке бизнес-класса ЖК "Французский квартал-2". Тут жена СБУшника приобрела сразу две квартиры и два паркоместа.
Комментарии