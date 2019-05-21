СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ

Друг Владимира Зеленского Иван Баканов (слева) возглавит СБУ - СМИ.

Службу безопасности Украины может возглавить руководитель предвыборного штаба Владимира Зеленского Иван Баканов.

Об этом сообщает "Обозреватель"

Он - друг детства президента. Председатель партии "Слуга народа", ранее работал главным юристом студии "Квартал 95".

Вместе с тем, сам Баканов, отвечая на прямой вопрос, отметил: "Думаю, вы ошибаетесь".

Должность заместителя или первого заместителя председателя СБУ займет генерал Андрей Кмита.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.