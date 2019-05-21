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вторник, 21 мая 2019 18:05

СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ

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СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ
Друг Владимира Зеленского Иван Баканов (слева) возглавит СБУ - СМИ.

Службу безопасности Украины может возглавить руководитель предвыборного штаба Владимира Зеленского Иван Баканов.

Об этом сообщает "Обозреватель"

Он - друг детства президента. Председатель партии "Слуга народа", ранее работал главным юристом студии "Квартал 95".

Вместе с тем, сам Баканов, отвечая на прямой вопрос, отметил: "Думаю, вы ошибаетесь".

Должность заместителя или первого заместителя председателя СБУ займет генерал Андрей Кмита.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.

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Дата
21
мая

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  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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