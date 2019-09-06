СБУ проверяет эффективность собственных подразделений

СБУ проводит внутренний аудит. ФОТО: ЭСПРЕССО

В СБУ начали функциональный аудит собственных структурных подразделений.

Рабочие группы, созданные в СБУ для организации и проведения анализа, должны определить эффективность подразделений украинской спецслужбы, выявить возможное дублирование задач по направлениям деятельности, сообщает пресс-служба СБУ.

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"СБУ должна стать технологической, быстрой и прочной", - отметил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По итогам аудита будут определены первоочередные задачи для реформы ведомства.

Вчера в Украине начал свою работу новоизбранный парламент. На его первом заседании Председателем Службы безопасности Украины был избран Иван Баканов. Перед голосованием Иван Баканов выступил с речью по реформе СБУ, а также высказался за сохранение за спецслужбой функций правоохранительного органа.