СБУ провела обыск на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог"

СБУ проводит обыски на криворожском заводе. Фото: РБК

Служба безопасности Украины проводит обыски на металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог".

"Представители СБУ пришли с обыском в современный, новый объект - третью машину непрерывного литья заготовок. У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизации излучения", - заявил и.о. генерального директора предприятия Александр Иванов в видеообращении.

Он добавил, что "недавно нас, крупнейшего иностранного инвестора в Украине, обвинили в Экоциде - уничтожении растительного и животного мира, отравлении воздуха и воды, что привело к экологической катастрофе".

По словам Иванова, предприятие прошло "все экологические проверки, в том числе внеплановую - в апреле этого года".

"Эти действия выглядят несколько нелогичными и ставят под сомнение дальнейшую реализацию масштабной программы модернизации в" АрселорМиттал Кривой Рог ", - сказал и.о. гендиректора.

Иванов также призвал посольства стран Большой семерки, Европейскую бизнес ассоциацию, Американскую торговую палату, Укрметаллургпром, Федерацию металлургов Украины и другие организации "обратить внимание на ситуацию и помочь обеспечить конструктивное сотрудничество международного бизнеса и власти".

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12 июля президент Владимир Зеленский поинтересовался у представителей одного из крупнейших предприятий не только города, но и страны - "АрселорМиттал Кривой Рог", какие конкретные меры были приняты для улучшения экологической ситуации в регионе и уменьшения вреда местному населению. Речь шла о программе обязательств, которые компания взяла на себя. Также он затронул, в частности, вопросы недопуска проверок на производство и вывод из эксплуатации мартеновского цеха в 2016-2017 годах, чего не было сделано.