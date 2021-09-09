СБУ помогает депутату ОПЗЖ атаковать западных инвесторов — политолог

Скандал вокруг обвинений в адрес СБУ в рейдерской атаке на одного из крупнейших операторов наружной рекламы "Октагон-Аутдор" приведет к дальнейшему снижению западных инвестиций в Украину.

Такое мнение высказал политолог, директор экспертного центра "Диалог" Андрей Миселюк в Facebook.

Напомним, 2 сентября СБУ заявила, что "Октагон-Аутдор" работает на "ДНР-ЛНР" и начала дело по обвинению в терроризме. Компания это опровергла, подчеркнув, что она контролируется западными инвесторами, а СБУ обвинила в помощи "одиозного депутата Верховной Рады Украины" взять под контроль "Октагон-Аутдор".

Андрей Миселюк вслед за другими экспертами предполагает, что в заявлении компании говорится о Вадиме Столаре — известном застройщике и депутате Верховной Рады Украины от фракции ОПЗЖ.

"Google показывает, что действительно, еще 31 августа информация об обыске в "Октагон" появляется на сайте, который официально принадлежит к медиа-холдингу депутата ОПЗЖ Вадима Столара. Участники рынка также говорят о заинтересованности Столара в получении контроля над оператором наружной рекламы. Эта заинтересованность, по их словам, у депутата появилась после того, как он 2,5 года был вынужден в огромном количестве арендовать за деньги чужие площадки для раскрутки своего протеже Андрея Пальчевского на выборах столичного мэра-2020", — отмечает политолог.

Эксперт обращает внимание на негативные последствия скандала вокруг попытки захвата "Октагон-Аутдор" для Украины и ее инвестиционного климата.

"Несомненно, в Евросоюзе очень внимательно наблюдают за давлением украинских силовиков на бизнес. Одним из примеров этому является прошлогоднее предупреждение президента Эстонии Керсти Кальюлайд: пока подобные вещи будут продолжаться, западные государства не будут рекомендовать своим бизнесменам инвестировать в Украину", — отметил политолог.