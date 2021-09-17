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пятница, 17 сентября 2021 16:43

СБУ получила указание сфальсифицировать против Порошенко дело по факту похищения Чауса - генерал СБУ

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СБУ получила указание сфальсифицировать против Порошенко дело по факту похищения Чауса - генерал СБУ
Генерал-лейтенант СБУ Віктор Кононенко: "СБУ отримала вказівку фальсифікувати кримінальне провадження, відкрите за фактом викрадення екс-судді Миколи Чауса"

Власть готовит очередную провокацию против Петра Порошенко.

Об этом в Facebook сообщил депутат Киевсовета, генерал-лейтенант СБУ Виктор Кононенко.

"По моей информации, с этой целью Служба безопасности Украины получила указание фальсифицировать уголовное производство, открытое по факту похищения экс-судьи Николая Чауса. Того самого Чауса, которого, по данным СМИ и молдавской стороны, похитили в Молдове сотрудники отечественного ГУР. Того самого Чауса, которого СБУ "отбило" в НАБУ, а затем генпрокурор Венедиктова, вопреки уголовному процессу, ссылаясь на значительный общественный резонанс, "закрепила" за Службой безопасности собственным решением", - напомнил депутат Киевсовета.

"Как уже общеизвестно, Чаус не дает никаких "разоблачительных" свидетельств, ради которых его по сути и похищали. Потому "лепить" решили сами. Да, именно "лепить", а не расследовать. Напоминаю, что уголовное производство открыто по факту похищения экс-судьи в Молдове и незаконного попадания его в Украину. Несмотря на то, что молдавская сторона установила все обстоятельства преступления и даже применила карательные меры в отношении собственных граждан, привлеченных к операции украинской ГУР, расследовать этот вопрос никто не собирается", - констатирует Кононенко.

"Власти нужно спасти подчиненных Буданова, который по сути остался едва ли не единственным безотказным исполнителем заказов Банковой. Поэтому решили превратить производство на очередной хайп. В НАБУ потребовали материалы, касающиеся эпизода бегства Чауса из Украины в 2016 году, и планируют "втюхать" обществу, что реальное похищение экс-судьи было осуществлено окружением пятого президента именно тогда, а в 2021 "похищенный сам бежал из плена" и вернулся на родину", - отмечает Кононенко.

"Для убедительности - все необходимые атрибуты: допросы окружения Петра Алексеевича, обыски, информационные вброс, то есть все то, что Банковая хорошо научилась делать за последние годы. В этой ситуации радует одно - власть боится и понимает, что продолжает терять позиции. Отсюда нелепость, жесткость и беззаконие ее указаний. Если бы в распоряжении был хотя бы один реальный материал о злоупотреблениях Порошенко, она давно уже бы его использовала. Поэтому пройдем и этот эпизод, который станет еще одним фактическим доказательством злоупотреблений "зеленой власти" и за который, как и за все остальные нарушения Закона, ей уже скоро придется отвечать", - резюмирует Кононенко.

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Дата
17
сентября

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