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четверг, 05 сентября 2019 00:09

СБУ подозревает компанию "Мотор Сич" в подготовке диверсии и госизмене

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СБУ подозревает компанию &quot;Мотор Сич&quot; в подготовке диверсии и госизмене
"Мотор Сич" подозревают в госизмене. Фото: РБК

Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измены на предприятии "Мотор Сич".

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 статьи 14 статьи, статьи 113 и части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту приготовления к совершению диверсии — действий, направленных на разрушение акционерного общества "Мотор Сич" как объекта, имеющего важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставление представителями АО "Мотор Сич" помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования", говорится в ответе СБУ на запрос "Радио Свобода".

Других деталей СБУ не сообщает, ссылаясь на нормы уголовно-процессуального кодекса о недопустимости разглашения данных оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования.

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Напомним, США пытаются помешать продаже двум китайским компаниям украинского завода по производству авиадвигателей "Мотор Сич".

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