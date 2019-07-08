СБУ отреагировала на пропагандистский телемост

СБУ призывает созвать СНБО касательно телеканалов кума Путина. Фото: LIGA.net

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов просит президента Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с намерением NewsOne, который принадлежит куму президента РФ Виктору Медведчуку, провести телемост с каналом "Россия 24".

Об этом сообщили в ведомстве в понедельник.

СБУ проинформирует руководителей медиахолдинга "Новости" (телеканалы "112 Україна", NewsOne и ZIK) об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия 24" и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБОУ.

"Инициировать перед президентом Украины, председателем СНБОУ безотлагательный созыв внеочередного заседания, на котором в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание под логотипами "112 Украина" и NewsOne, и ввести их в действие соответствующим указом президента", - сказано в сообщении.

Также СБУ призвала парламент на законодательном уровне закрепить в полномочиях Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания принимать решения об аннулировании лицензии на вещание или аннулировании лицензии провайдера программной услуги без обращения в суд, если нарушения не были устранены после применения санкций "объявление предупреждения" и "взыскания штрафа", или в случае невыполнения распоряжения государственного регулятора в установленные им сроки.

"Инициировать перед Антимонопольным комитетом Украины применение мер по демонополизации информационного пространства со стороны медиахолдинга "Новости", - также заявили в СБУ.

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7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить" с украинским телеканалом NewsOne. Его планируют провести 12 июля.