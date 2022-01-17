СБУ отреагировала на обвинения Лукашенко о стягивании сил к границе

Украина продолжает эффективно противодействовать вредным информационным влияниям гибридной войны. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Заявления Беларуси о якобы наращивании Украиной военного контингента вблизи госграниц - политическая манипуляция.

Служба безопасности Украины, Минобороны, ВСУ и другие органы государственной власти принимают ряд необходимых мер в пределах своих полномочий, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в стране, в частности, в информационной сфере, заявил в понедельник спикер СБУ Артем Дехтяренко, передает "Униан".

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"Манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы националистов-радикалов, которые будто сильнее, чем натовские военнослужащие, не соответствуют действительности. Это политическая манипуляция, являющаяся частью информационной войны против Украины. Призываем украинские и международные СМИ тщательно проверять подобную информацию, дабы не способствовать реализации вражеских специальных информационных операций", - сказал Дехтяренко.

Он добавил, что Украина продолжает эффективно противодействовать вредным информационным влияниям гибридной войны.

17 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "Украина у белорусских границ наращивает военный контингент, сосредоточивая подразделения Национальной гвардии из националистов-радикалов". Такое заявление он сделал в контексте планирования в феврале совместных военных учений с РФ.