СБУ нашла у госслужащих по два паспорта

Трех чиновников уволили за двойного гражданства. Фото: pixabay.com

Контрразведка Службы безопасности разоблачила на двойном гражданстве трех чиновников органов исполнительной власти на Прикарпатье. Благодаря должностям на госслужбе они могли иметь допуск к информации с ограниченным доступом.

За присягу на верность иностранному государству все трое уже лишились работы, сообщает Управление СБУ в Ивано-Франковской области в Facebook.

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У заместителя директора одного из департаментов облгосадминистрации был обнаружен паспорт гражданина европейской страны. Иностранное гражданство также имел чиновник Главного управления Держгеокадастру на Прикарпатье. Именно его должностные обязанности предусматривали доступ к служебной информации в оборонной сфере.

С паспортом гражданки соседней страны ЕС оказалась и чиновница, работа которой была связана с использованием данных информационных систем и электронных реестров регионального управления Пенсионного фонда.

Сейчас продолжаются мероприятия по изучению обстоятельств пребывания этой категории лиц за рубежом. В соответствии с Законом Украины "О государственной службе", в случае установления факта наличия у госслужащего иностранного гражданства, его необходимо уволить в трехдневный срок.

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