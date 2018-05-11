Савченко давали оружие полковники РФ - генпрокурор

Надежде Савченко давали оружие полковники РФ, говорит генпрокурор Юрий Луценко. Фото: 112.ua

Украинские правоохранители установили имена и должности российских полковников, которые давали оружие депутату Надежде Савченко для совершения теракта в центре Киева.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в Острожской академии в пятницу, пишет "Українська правда"

"После Революции достоинства мы все живем в условиях трех войн. Первая очевидна - это война с российскими оккупантами и пророссийскими сепаратистами на Донбассе", - заявил он.

Луценко уточнил: "Нам противостоят не только 40 тысяч вооруженных сепаратистов-террористов, не только тысячи офицеров российской армии, которые управляют ими - я это утверждаю официально".

"Хотя бы на примере запланированного Надеждой Савченко террористического акта мы доказали, что конкретные полковники Российской Федерации выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы", - заявил генпрокурор

"Мы знаем этих полковников по фамилиям, по их именами-прикрытиями, по их должностными званиями и т.д.", - добавил он.

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Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР. По информации следствия, она вместе с руководителем центра "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планировали теракты с помощью оружия, изготовленного в ДНР и завезенного из России. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.