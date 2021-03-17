САП завершила досудебное следствие по делу судьи Вовка

Подозреваемым открыли материалы следствия. Фото: Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное следствие по делу о злоупотреблениях в Окружном административном суде Киева.

Дело вели по фактам совершения попыток захвата государственной власти, участия в преступной организации и злоупотреблении влиянием председателем суда и судьями. Об этом сообщает САП в Telegram.

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"11 подозреваемым, среди которых председатель ОАСК, заместители председателя ОАСК, судьи ОАСК, а также председатель Государственной судебной администрации и еще 2 адвоката, открыты материалы следствия для ознакомления", - говорится в сообщении.

В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало записи якобы разговоров председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - говорится в разговорах.

Волку и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, попытку захвата государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей. Главу ОАСК не смогли привезти в Высший антикоррупционный суд.