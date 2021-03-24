Санкций против РФ недостаточно. Нужен закон о коллаборации - политолог

"Почему Зеленский не рассматривает санкции, которые наложили на Коломойского США?" - говорит Сергей Таран. Фото: president.gov.ua

Санкции против российских компаний нужны, но их недостаточно. Парламент должен принять закон о борьбе с коллаборацией. Только это может остановить поток российской пропаганды. Этой мыслью с Gazeta.ua поделился политолог, директор Международного института демократии Сергей Таран.

"Санкции нужны, но СНБО и президент должны определять приоритеты безопасности Украины. Именно сейчас надо развивать ограничения в отношении России. Но возникает вопрос – почему президент не рассматривает санкции, которые наложили на Коломойского США и ЕС – наши ближайшие союзники? Надо вводить ограничения также против него и других одиозных фигур, но СНБО почему-то этот вопрос сейчас не рассматривает.

Любые санкции против России сейчас имеют политическое значение. Это признак того, что Украина готова вводить их, и сигнал нашим партнерам делать так же. Это естественно, что они вводятся против средств массовой информации, распространяющих российскую пропаганду. Но самих санкций недостаточно, должны быть введены законы, которые просто делают невозможным использование информационных изданий для распространения пропаганды и фикции. На уровне парламента необходимо принять закон о борьбе с коллаборацией", – считает Сергей Таран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС ввели новые санкции против России за нарушение прав человека

Президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО о введении персональных санкций. Под санкции попали ряд граждан РФ и 81 российская компания.