 
Ексклюзивы
1/5
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 351
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 351
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 153
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 261
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 279
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2142
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 333
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 846
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 918
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1746
Фото
Все фото
3
7
5
4
5
&quot;Слуга&quot; пришла в Раду в часах с бриллиантами за 275 тыс.
"Слуга" пришла в Раду в часах с бриллиантами за 275 тыс.
Политический юмор и не только. Как шутили в соцсетях в День святого Валентина
Политический юмор и не только. Как шутили в соцсетях в День святого Валентина
&quot;Люблю тебя не смотря на все табу&quot; - сделали смешные валентинки с политиками
"Люблю тебя не смотря на все табу" - сделали смешные валентинки с политиками
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; полетел на Донбасс
Зеленский с послами "Большой семерки" полетел на Донбасс
Украина получила лодки и катера с США
Украина получила лодки и катера с США
Видео
Все видео
СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене
СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене
Арестович в прямом эфире оскорбил украинских военных и женщин-политиков
Арестович в прямом эфире оскорбил украинских военных и женщин-политиков
Саакашвили депортировали в Польшу
Саакашвили депортировали в Польшу
Притула о политике: Я в игре
Притула о политике: Я в игре
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 279
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1467
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 261
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1890
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 243
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 февраля 2021
Просмотров: 180
Шо там у кацапів?
Кажуть, на Росії може бути щось на зразок нашого Майдану. А може й не бути. За великим рахунком мені байдуже. Хіба що цікаво послухати, що віщає про ...
пятница, 19 февраля 2021 21:37

Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей

  Комментировать
  Санкции к Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко ввели на три года. Фото: УНИАН
Санкции к Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко ввели на три года. Фото: УНИАН

Против сопредседателя партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко сегодня на заседании Рада нацбезопасности и обороны ввели санкции за финансирование терроризма.
Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей решения РНБО.

Зеленский поставил Медведчука и политику Путина в Украине вне закона, считает журналист Юрий Бутусов:

"Историческое решение Рады национальной безопасности и обороны. Блокируется деятельность главного российского агента в Украине, вся его экономическая, политическая и информационная деятельность".

Политолог Владимир Фесенко считает, что решение является профилактическим сигналом другим пророссийским силам:

Если они преступники и террористы - должны ответить перед законом, считает политолог Виктор Таран.

Политолог Олег Саакакян убежден, что без последовательной и упорной работы пятого президента Петра Порошенко этого бы не произошло.

Президент Зеленский доказал на что способен, считает журналистка Марина Данилюк-Ермолаева:

Шутят блогер Сергей Марченко и мэр Днепра Борис Филатов:

Политик и шоумен Сергей Притула увидел в решении СНБО "американский след":

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За что ввели санкции против Марченко и Лавренюк

19 февраля Рада национальной безопасности и обороны приняла решение о санкциях за финансирование терроризма против нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко на три года. Они предусматривают блокирование активов, ограничения торговых операций, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирования или остановку лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности. А также полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов.

В ОПЗЖ решение называют репрессиями.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

Арестовали бывшего премьер-министра Украины

Самое читаемое
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
10
 Просмотров: 46198
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
6
 Просмотров: 25119
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 20340
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
4
 Просмотров: 15993
Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке
Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке Просмотров: 8910
Политика
Зеленскому презентовали геопортал с базой данных
Зеленскому презентовали геопортал с базой данных Просмотров: 45
За что ввели санкции против Марченко и Лавренюк
За что ввели санкции против Марченко и Лавренюк Просмотров: 225
На долю Оксаны Марченко в собственности "1+1" наложили арест
На долю Оксаны Марченко в собственности "1+1" наложили арест Просмотров: 342
Нефтепродуктопровод Медведчука вернут в госсобственность
Нефтепродуктопровод Медведчука вернут в госсобственность Просмотров: 585
Ярош о санкциях против Медведчука: Продолжение следует
Ярош о санкциях против Медведчука: Продолжение следует Просмотров: 1125
Больше всего комментируют
5
В Кремле сделали резонансное заявление об Украине
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
2
Россия будет искать себе нового "Шария"
2
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе
2
"Клянусь, не думал, что в Украине так много врагов" - Кравчук
Голосов: 5720
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть