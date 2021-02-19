Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей

Санкции к Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко ввели на три года. Фото: УНИАН

Против сопредседателя партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко сегодня на заседании Рада нацбезопасности и обороны ввели санкции за финансирование терроризма.

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей решения РНБО.

Зеленский поставил Медведчука и политику Путина в Украине вне закона, считает журналист Юрий Бутусов:

"Историческое решение Рады национальной безопасности и обороны. Блокируется деятельность главного российского агента в Украине, вся его экономическая, политическая и информационная деятельность".

Политолог Владимир Фесенко считает, что решение является профилактическим сигналом другим пророссийским силам:

Если они преступники и террористы - должны ответить перед законом, считает политолог Виктор Таран.

Политолог Олег Саакакян убежден, что без последовательной и упорной работы пятого президента Петра Порошенко этого бы не произошло.

Президент Зеленский доказал на что способен, считает журналистка Марина Данилюк-Ермолаева:

Шутят блогер Сергей Марченко и мэр Днепра Борис Филатов:

Политик и шоумен Сергей Притула увидел в решении СНБО "американский след":

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19 февраля Рада национальной безопасности и обороны приняла решение о санкциях за финансирование терроризма против нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко на три года. Они предусматривают блокирование активов, ограничения торговых операций, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирования или остановку лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности. А также полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов. В ОПЗЖ решение называют репрессиями.