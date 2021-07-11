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Санкции против Медведчука: проверили заправки Glusco

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Санкции против Медведчука: проверили заправки Glusco
Во время проверки не выявили деятельности АЗС сети Glusco, которые связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. ФОТО: Государственная фискальная служба

Сотрудники Государственной фиксальной службы совместно с СБУ проверили 106 АЗС сети Glusco. Их связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Во время проверки заправок в 15 регионах Украины их деятельности не обнаружили, сообщает Государственная фискальная служба

"Сотрудники ДФС совместно с СБУ и по процессуальному руководству Офиса генерального прокурора провели комплекс одновременных следственных действий на 106 объектах сети в 15 регионах страны. По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен. В случае установления каких-нибудь неправомерных действий со стороны нарушителей будут оценены должным образом ", - говорится в сообщении.

11 марта представители Государственной фиксальной службы совместно с СБУ провели около 140 обысков в сети Glusco. Установлено, что некоторые компании организовали незаконную схему по ввозу в Украину нефтепродуктов, в том числе из России. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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5 июля появилась информация о запуске работы автозаправочных станций сети Glusco. Сеть более трех месяцев назад прекратила реализацию нефтепродуктов. В компании это объяснили технологическим запуском для проверки оборудования.

В ДФС сказали, что, в соответствии с постановлением районного суда Харькова, разрешается открыть резервуары с топливом только на тех АЗС, где по результатам экспертизы какие топлива соответствует ГОСТ.

9 июля сообщили, что новым владельцем сети Glusco, которую связывают с Медведчуком, станет компания Socar New Energy Ltd (SNE). Эта фирма зарегистрирована на Кипре.

Вчера, 10 июля, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, введенные 19 февраля 2021, действуют в полном объеме. Секретарь СНБО также заверил, что Медведчук не продавал свою сеть автозаправочных станций.

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