Санкции ЕС должны продолжаться до полного выполнения Россией "Минска" - Порошенко и Туск

Петр Порошенко встретился с Дональдом Туском. Фото: eurosolidarity.org

Санкции ЕС против России должны оставаться до полного выполнения Москвой Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Это подчеркнули президент Европейского совета Дональд Туск и председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, который осуществляет рабочий визит в Хорватию для участия в конгрессе Европейской народной партии, сообщает в среду пресс-служба "Евросолидарности".

"В ходе рабочего визита в Хорватию для участия в конгрессе Европейской народной партии пятый президент Украины, председатель" Европейской солидарности "Петр Порошенко встретился с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Порошенко выразил благодарность Туску за его твердую многолетнюю и самоотверженную поддержку Украины на пути европейской интеграции. Высказано надежду, что новое руководство Европейского Союза так же решительно и настойчиво будет поддерживать Украину во время своей каденции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны обсудили последнее развитие событий на Донбассе и отметили необходимость удвоения усилий по обеспечению выполнения Российской Федерацией безопасности требований Минских договоренностей.

Отмечено, что подавляющее большинство последних шагов в мирном урегулировании было совершено украинской стороной, что без соответствующих шагов России как государства-агрессора не может считаться достаточным прогрессом.

Стороны отметили, что санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения РФ Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Важное внимание в ходе встречи было уделено развитию внутренней ситуации в Украине. Выражена глубокая обеспокоенность в связи с признаками восстановления политически мотивированных преследований в Украине и увеличения давления на свободу слова и СМИ.

В конце встречи скоординировано пути укрепления отношений партнерства между партией "Европейская солидарность" и Европейской народной партией.