Самовыдвиженцы подают на вице-спикера соратницу друга Коломойского

Новоизбранные народные депутаты-самовыдвиженцы в округах предлагают на должность вице-спикера Ирину Констанкевич.

Об этом сообщил избранный нардепом Дмитрий Лубинець журналистам во вторник, пишет "Інтерфакс-Україна"

Констанкевич является членом партии "Укроп" и правления благотворительного фонда товарища олигарха Игоря Коломойского Игоря Палицы.

Избиралась по округу на Волыни.

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Верховная Рада девятого созыва должен избрать председателя и двух его заместителей. В партии "Слуга народа", которая имеет большинство в парламенте, скорее всего предложат спикером Дмитрия Разумкова, его первым заместителем - Руслана Стефанчука.