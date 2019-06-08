"Самопоміч" открыла избирательный список

8 июня в Киеве прошел съезд партии "Самопомощь". Фото Радіо Свобода

Политическое объединение "Самопоміч" обнародовало список партии, с которым планирует принять участие во внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом стало известно во время съезда политсилы в субботу, 8 июня, в Киеве. Трансляция события велась на странице фракции в Facebook

В первую десятку списка вошли:

1. Мэр Львова Андрей Садовый, лидер "Самопомочі".

2. Ольга Квасницкая, депутат Одесского горсовета, известная благодаря борьбе с незаконными застройками.

3. Александра Дрик, активистка антикоррупционного движения в Украине.

4. Татьяна Бидняк, харьковская волонтер и депутат облсовета.

5. Оксана Сыроид, вице-спикер Верховной Рады Украины.

6. Виталий Федорив.

7. Олег Березюк.

8. Николай Кмить.

9. Татьяна Кострикова.

10. Ольга Бабий.

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Лидером "Самопомочі" является мэр Львова Андрей Садовый, а председателем парламентской фракции - Олег Березюк. Единый избирательный список партии формировали путем поочередного включения в него по одному человеку из каждого рабочего списка. Поэтому, каждые три порядковые номера единого избирательного списка партии включали представителя каждого рабочего списка с учетом принципа гендерного равенства. Общий избирательный список партия выставила на публичное обсуждение и передала для проверки антикоррупционным общественным организациям. 80% списка партии - это будут новые лица для украинского парламента. Кстати, 4 июня "Объединение" Самопомощь "стало членом Европейской народной партии в статусе наблюдателя, которая является крупнейшей в Европарламенте.