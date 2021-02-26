"Самолеты Медведчука" спрятали за границей еще до заседания СНБО - СМИ

Перед заседанием СНБО 3 чартерных самолета, на оффшорных владельцев которых Совет нацбезопасности наложил санкции из-за деятельности нардепа Виктора Медведчука, перегнали в швейцарский городок Сент-Галле.

Именно там прописан Анатолий Шефер - бенефициарный владелец "трубы Медведчука", который и зарабатывал на схеме с нефтепроводом, сообщает Bihus.Info. Его компания по сути стала причиной наложения санкций.

5 офшорных компаний, которые числятся владельцами частных самолетов, попали под санкции СНБО. 2 из них напрямую связаны с нардепами Медведчуком и Тарасом Козаком. В разный период оба пользовались этими бортами. Еще 2 компании записаны на жену Игоря Кушнира - президента строительного холдинга "Киевгорстрой" - и бизнесмена Виталия Хомутынника. Последний подтвердил, что компания принадлежит ему, на нее зарегистрирован только самолет.

Самолеты 3 из 5 офшорок, несмотря на заявления Кушнира и Хомутынника об ошибочности и непричастности, в период с 10 по 21 февраля вылетели в аэропорт в Швейцарии, где, по информации журналистов, остаются до сих пор.

Автор: Bihus.Info

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СНБО 19 февраля ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко, ввели санкции на 3 года. Санкции наложили на все имущество супругов.