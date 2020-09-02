Самая высокая цена на электроэнергию в Европе – не то лидерство, которое обещал премьер Шмыгаль – политолог

Самая высокая в Европе цена на электроэнергию – не то лидерство, которое обещал премьер-министр Денис Шмыгаль при формировании правительства.

Об этом заявил политолог Николай Давидюк, комментируя рост на 8,5% оптовой цены на электроэнергию.

"Очевидно, что в угоду частной монополии нынешнее правительство всячески стимулирует удорожание электроэнергии для промышленных потребителей. И учитывая предыдущую работу Дениса Шмыгаля в ДТЭК это вполне объяснимо. Но вряд ли с такими достижениями это правительство имеет шансы проработать долго", - отметил политолог.

Ранее Экономическая правда сообщила, что цена электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РДН) в Объединенной энергосистеме Украины за август выросла на 8,5%. Цена электроэнергии на РДН составила 1298 грн. / МВт ч. При этом в Бурштынском энергоострове цена за месяц снизилась на 1,5% до 1658грн. / МВт ч.

За первый квартал 2020 средняя цена электроэнергии на спотовом рынке Украины (территория Бурштынского енергоострова) была самой высокой в Европе.

Средняя цена для энергоострова в первом квартале года составляла 52,9 евро за МВт-час. Для всей остальной части Украины (Объединенная энергетическая система) цена составляла 46,9 евро - это третий показатель в Европе. На втором месте оказалась Греция с ценой 50,4 за МВт-час. Средняя по ЕС составляла 33,5 евро за МВт-час.