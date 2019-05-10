Садовый В новом списке "Самопомощи" будет 70% новых лиц

Садовый рассказал об обновлении "Самопомощи". Фото: Высокий замок

На парламентских выборах этой осенью в списке от партии "Самопомощь" будет 70% новых лиц.

"В следующем списке в Верховную Раду от "Самопомощи", я думаю, процентов 70 - это будут новые лица. Это будут региональные лидеры, это будут лидеры общественных мнений. То есть мы будем последовательными и всегда будем привлекать новых активных людей к тому, чтобы они были в украинской политике", - рассказал лидер партии Андрей Садовый.

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8 мая стало известно, что из политической партии "Самопомощь" выходят пятеро депутатов. Они останутся во фракции до конца работы депутатов 8 созыва - то есть осенью этого года.