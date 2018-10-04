Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам

Глава Львова Андрей Садовый не станет президентом, но его голоса могут повлиять на результаты других. Фото: Politeka

Мэр Львова Андрей Садовой не имеет шансов на победу. Но сможет испортить жизнь Петру Порошенко, Анатолию Гриценко и Юлии Тимошенко.

Об этом Gazeta.ua рассказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"У Садового нет шансов на победу. Но с 4-5% может испортить жизнь другим кандидатам.

Как представитель Западной Украины может отобрать и у Порошенко и Тимошенко, и у Гриценко. Этим сыграет на руку единому кандидату от "Оппозиционного блока". Он ухудшает для Гриценко возможность выйти во второй тур. Но если Гриценко попадет туда, то получит поддержку и голоса главы Львова.

Надо посмотреть, кто будет выдвигаться вместе с Садовым. Если это будет Вакарчук и Зеленский, они будут составлять конкуренцию. Если их не будет, то не известно, сколько получит голосов. Сработает фактор людей, имеющих запрос на новые лица. Мэр Львова не из тех, которые приелись ".

Садовый не пошел на выборы с Гриценко, чтобы показать свою самостоятельность.

"Имел серьезный вариант пойти на выборы с Гриценко. Но показывает, что "Самопомощь" самостоятельная сила. Если бы Гриценко стал президентом, то не было гарантий на будущее. Политические партнеры в Украине всегда исчезают. Садовой не на много претендует - свою фракцию в парламенте. Но имеет амбиции большие, чем быть мэром.

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Участие Садового и его достижения будут достижениями и для партии. Нужно смотреть на его кампанию, как начало для парламентской. Войти в парламент для Садового будет важнее, чем борьба за пост президента ".

По последним рейтингам за Юлию Тимошенко готовы проголосовать 10,6%. На втором месте с 6,5% действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. За Анатолия Гриценко - 6%. Андрей Садовый имеет 2,3%. Следующие президентские выборы состоятся в марте 2019 года.