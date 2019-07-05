Садовый предложил национализировать или лишить лицензии каналы Медведчука

Лидер "Самопомощи" Андрей Садовый призвал государственные службы не наблюдать за тем, как воплощается пророссийский реванш

"Если мы будем наблюдать, как Медведчук скупает телевизионные каналы, то следующий шаг можем уже проспать".

В эфире ток-шоу "Право на владу" лидер "Самопомощм" Андрей Садовый призвал государственные службы не наблюдать за тем, как воплощается пророссийский реванш.

"На такие вещи надо обращать особое внимание - или принимать закон о национализации тех каналов, или пусть Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания забирает лицензии. Потому что они одурманивают людей. Это большое зло для нашей страны", - подчеркнул Садовый.

Напомним, 14 июня СМИ обнародовали информацию о том, что народный депутат от "Оппозиционного блока", соратник Виктора Медведчука Тарас Козак стал новым владельцем медиахолдинга ZIK. Таким образом, кум Путина вместе с "112 Украина" и "NEWSONE" теперь контролирует три новостных телеканалы.