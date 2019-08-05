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Садовый нашел крайнего в проигрыше партии на выборах

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Садовый нашел крайнего в проигрыше партии на выборах
"Я считаю, что если есть проблема, то виноват руководитель", - Садовой. ФОТО: УНИАН

Ответственность за проигрыш "Самопомичи" на парламентских выборах лидер партии Андрей Садовый возлагает на себя.

"Проигравший выборы всегда может найти причины. Но я считаю, что если есть проблема, виноват руководитель. Мы не смогли выстроить качественную коммуникацию и донести избирателям наши мысли", - сказал городской глава Львова в комментарии "РБК-Украина".

Садовый также подтвердил стремление уйти с поста лидера партии, впрочем, выходить из нее не будет. Нового лидера выберут на осеннем съезде. "Самопомич" начинает готовиться к местным выборам, которые, по мнению политика, будут плановыми - осенью 2020-го.

На вопрос о повторном баллотировании на должность городского головы Львова политик заявил, что имеет "тайный план", впрочем, его подробностей не раскрыл.

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На внеочередных парламентских выборах Объединение "Самопомич" получило 0,62% поддержки (91 тыс. 569 голосов. - Gazeta.ua), заняв 14-е место из 22. Партию в Верховной Раде будет представлять один мажоритарщик. Больше всего голосов "Самопомич" получила во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

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Дата
05
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