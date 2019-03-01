Садовый мог договориться о премьерстве

Украинцы положительно оценят самопожертвование Андрея Садового, говорит политолог Николай Давыдюк. Фото: Facebook

Мэр Львова Андрей Садовый мог договорился с кандидатом в президенты Анатолием Гриценко, чтобы быть лидером совместной парламентской кампании с прицелом на пост премьера. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Николай Давыдюк.

"Украинцы положительно оценят такое самопожертвование Садового. Подобные объединения на базе принципов были в 2004 году вокруг Ющенко, хотя масштабы Гриценко несколько меньшие.

Ко дню выборов еще достаточно времени. Проседание рейтингов Тимошенко и Порошенко и вероятная неявка на участки избирателей Зеленского дают Гриценко неплохой шанс. Но это еще не победа в кармане. Надо предложить новый политический продукт. Потому что Томос тоже дал Порошенко хороший толчок, но дальше побед у него не было. Так же с Зеленским, новизна которого пошла на спад.

40% избирателей не определились. Поэтому потенциал роста есть. Сейчас Гриценко надо задать драйв кампании, поддерживать динамику. За месяц можно выстрелить и взорвать рейтинг, как в свое время Макрон во Франции или Трамп в США", - говорит Николай Давыдюк.

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Городской председатель Львова Андрей Садовый отказался от участия в выборах президента. Об этом он заявил на брифинге в Киеве. Выборы президента должны состояться 31 марта.