Садовый идет в президенты

Мэр Львова Андрей Садовый обещает "решительные изменения", если станет президентом. Фото: Эльдар САРАХМАН

Мэр Львова, лидер партии "Самопоміч" Андрей Садовый будет подавать свою кандидатуру на участие в выборах президента. Об этом он заявил на встрече с организаторами молодежного форума 4 октября.

"Моя цель очень проста и сложна одновременно - восстановить вашу веру в Украину. Перед вами сегодня весь мир, но построить свою собственную страну возможно только здесь. Я предлагаю вам бороться за нее вместе", - заявил Садовый.

Ключевыми элементами его кампании станут "мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны".

Садовый пообещал в ближайшее время назвать состав команды, с которой пойдет на выборы, и призвал к объединению все силы, поддерживающие идею "решительных перемен".

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.