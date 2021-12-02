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четверг, 02 декабря 2021 12:24

Шабунин предупредил о фальсификации конкурса на руководителя САП

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Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров готовит фальсификацию конкурса на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Генпрокурор Ирина Венедиктова ему помогает.

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин написал об этом в Facebook.

"Ниже заявление стран G7 относительно фальсификации конкурса на руководителя САП, которое готовит Татаров. Помогает ему в этом Венедиктова. Как-то совсем "случайно" с сайта ОГП исчезла глава, посвященная конкурсу. И совсем "случайно" Венедиктова снесла с сайта объявление о сегодняшнем заседании комиссии, которое должно состояться в 17:30 и будет транслироваться на официальном YouTube канале комиссии", - написал он.

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Шабунин говорит, что на заседании члены комиссии должны объявить баллы за практическое задание участников конкурса. По его словам, здесь и должна быть видна фальсификация.

  Шабунин пишет, что Татаров и Венедиктова готовят фальсификации
Шабунин пишет, что Татаров и Венедиктова готовят фальсификации

Европейский союз и США призвали возобновить работу комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Срывом заседания они "весьма разочарованы".

Посольства ЕС и США в Украине заявляли, что от прозрачного избрания нового руководителя САП будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

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