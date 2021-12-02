Шабунин предупредил о фальсификации конкурса на руководителя САП

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров готовит фальсификацию конкурса на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Генпрокурор Ирина Венедиктова ему помогает.

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин написал об этом в Facebook.

"Ниже заявление стран G7 относительно фальсификации конкурса на руководителя САП, которое готовит Татаров. Помогает ему в этом Венедиктова. Как-то совсем "случайно" с сайта ОГП исчезла глава, посвященная конкурсу. И совсем "случайно" Венедиктова снесла с сайта объявление о сегодняшнем заседании комиссии, которое должно состояться в 17:30 и будет транслироваться на официальном YouTube канале комиссии", - написал он.

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Шабунин говорит, что на заседании члены комиссии должны объявить баллы за практическое задание участников конкурса. По его словам, здесь и должна быть видна фальсификация.

Шабунин пишет, что Татаров и Венедиктова готовят фальсификации

Европейский союз и США призвали возобновить работу комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Срывом заседания они "весьма разочарованы". Посольства ЕС и США в Украине заявляли, что от прозрачного избрания нового руководителя САП будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.