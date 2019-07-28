Саакашвили сообщил, где будет работать

Лидер партии "Движение новых сил" и екс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили анонсировал свое возвращение в Одессу.
Будет освобождать город от бандитов, сообщил в Facebook.
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"На следующей неделе переезжаю в Одессу. Не в отдых. Буду там, пока не освободим самый потрясающий город Украины от бандитов и не выведем его на курс быстрого развития", - написал он.
Михаил Саакашвили в канун внеочередных выборов в Верховную Раду снял свою партию с гонки. Одна из причин такого шага - согласно соцопросам, его политсила не преодолевала пятипроцентный барьер и соответственно не проходила в новый парламент.
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