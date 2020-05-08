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пятница, 08 мая 2020 03:36

Саакашвили сказал, кто может вытащить Украину из болота. Без сюрпризов

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Саакашвили сказал, кто может вытащить Украину из болота. Без сюрпризов
Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Фото: Reuters

Украину нужно вытаскивать из болота, а может это сделать только президент Владимир Зеленский.

Такое в Facebook написал новопризначенный председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.

"Сегодня я имел продолжительную и интересную встречу с президентом Зеленским ... Мне очень понравился его настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус-кво, а статус кво - это болото.

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Украина надо вытаскивать из болота, а это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет (я уверен, что президент Зеленский таковым и является), и у которого есть амбиция остаться в истории Украины человеком, который смог что-то то сделать для своего народа и для каждого украинца", считает Саакашвили.

7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился.

Однако в Грузии заявили, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной.

Кроме того, Саакашвили не удалось сразу убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за назначение его вице-премьером.

Позже Саакашвили говорил депутатам уже о позиции советника Зеленского.

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  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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