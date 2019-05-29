Саакашвили рассказал, что будет делать в Украине

Саакашвили не будет идти на выборы. Фото: УНИАН

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили не будет участвовать в выборах.

Он хочет способствовать обновлению политического класса в Украине, передает УНИАН.

"Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы, но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политического класса Украины, полном избавлению от людей, которые грабили Украину. Конечно, я все буду делать для того, чтобы пришло много новых людей", - отметил Саакашвили.

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Он находится в аэропорту Борисполь. Прилетел туда из Варшавы.

Саакашвили должен был приземлиться в "Борисполе" 29 мая в 17:15. В Государственной пограничной службе заявили, что у них нет оснований не пускать его в Украину.