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пятница, 15 мая 2020 02:03

Саакашвили предлагает отказаться Украины от сотрудничества с МВФ

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Саакашвили предлагает отказаться Украины от сотрудничества с МВФ
Сааашвили предлагает отказаться от МВФ. Фото: Униан

Украине нужно отказаться от кредитов Международного валютного фонда.

Потому что МВФ дает "денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги", в эфире программы "Право на власть" сказал председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

"Конечно, есть много различных воздействий. Мне кажется, что при том, что мы сейчас обязаны сотрудничать с МВФ, вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы через это вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ. Я думаю, что Украина сильная потенциально достаточно, чтобы от этого отказаться. Но конечно, не с той целью, чтобы вернуть старых воров, а для того, чтобы цивилизованным путем осуществить реформы и изменения. И в этом смысле у нас все еще впереди", - сказал Саакашвили.

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Напомним, Верховная Рада 13 мая во втором чтении приняла законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

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  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
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