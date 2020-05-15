Саакашвили предлагает новый закон о государственно-частном партнерстве

Саакашвили предлагает новый закон. Фото: Украинская правда

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили хочет предложить Национальной раде реформ новый закон про государственно-частное партнёрство.

"Мне кажется, главное, что должна Украина получить, - это государственно-частное партнёрство. Мы должны с маленьким и средним бизнесом поднять это партнёрство и сказать: государство может выполнять только вот эти функции, остальные все функции - это только можно вместе с людьми, которые создают достаток этой страны, которые создают 80% рабочих мест. Я хочу предложить Национальной раде реформ новый закон про государственно-частное партнёрство, где основные функции, которые должны принадлежать частным субъектам - очень предприимчивым, очень умным, очень талантливым украинцам. Я их встречаю каждый день", - сказал Саакашвили в эфире программы "Право на власть".

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Ранее, Саакашвили предложил отказаться от сотрудничества с МВФ.