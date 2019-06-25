Саакашвили поделился радостной новостью

Суд обязал ЦИК зарегистрировать на выборах партию Саакашвили. Фото: Укринформ

Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать партию "Движение новых сил" на внеочередных парламентских выборах.

"Мы победили! Суд нас поддержал! Мы идем на выборы!", - сообщил лидер партии Михеил Саакашвили у Фейсбук.

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23 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в народные депутаты кандидатов от партии "Движение новых сил" Саакашвили. Причина - нарушение требований устава партии. Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019.