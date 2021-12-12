Саакашвили нуждается в осмотре психиатра – медики

Врачи Грузии считают, что Саакашвили нужен психиатр. Фото: УП

Грузинские медики считают, что Михеил Саакашвили нуждается в осмотре психиатра.

Проверить состояние арестованного Саакашвили решили после слов главы руководителя реабилитационного центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани о том, что политику в тюремной больнице вводили большие дозы психотропных препаратов. Об этом сообщает Sputnik.Грузия.

"Распространилась информация, что Саакашвили ослаб, ему трудно стоять и говорить. Также у нас есть информация, что он получает большие дозы психотропных веществ, поэтому необходимо, чтобы консилиум посетил экс-президента в больнице и узнал, какое медикаментозное лечение он получает", - сказал один из врачей медицинского консилиума.

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Врач Саакашвили Нино Гогоришвили подтвердила, что политик принимает психотропы. Их назначили якобы из-за проблем со сном.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся в преддверии выборов после восьми лет эмиграции. Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Саакашвили перевели в военный госпиталь из тюремной больницы после 50-дневного голодания. С 20 ноября экс-президент продолжает курс реабилитации под наблюдением врачей разного профиля.