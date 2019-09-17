С таким подходом скоро будем реформаторов в тюрьме искать – Омелян

Омелян предупредил новую власть, что после ухода они "токсичны для любого потенциального работодателя, поэтому работу найти очень трудно". Фото: Reuters

Украинская правоохранительная система наказывает реформаторов. С такими трудностями столкнулся бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Своей историей он поделился в Facebook.

Омелян вспомнил, что после первой сломанной схемы СМИ распространили о нем заказные публикации.

"Потом оказывается, что одинаковые по тексту публикации в интернет-СМИ и даже по ТВ щедро оплатила человек, схему которого ты сломал и из-за тебя этот человек стал беднее. Ну, ок, успокаиваешь ты себя, это пожалуй такие побочные эффекты реформ. Прометею или парню на передовой еще хуже.

Далее ты ломаешь схемы уже серьезных людей. Имеющих доступ в самые высокие кабинеты. Тебя связывают цепями по рукам и ногам, пускают под лед: "посмотрим, как он в таком состоянии будет делать реформы, фейсбучник-рехворматор-технокрад хреновый". Количество негативных публикаций в прессе о тебе зашкаливает", - отметил Омелян.

После таких медийных атак общественность считает, что реформатор "сломался, несите другого".

"Дальше - еще веселее. Ты со святой верой, что реформы происходят во всех сферах, обращаешься за поддержкой к реформированным, новосозданным и всем правоохранительным органам. "Я знаю, готов свидетельствовать, давайте изменим страну вместе", - пишешь ты. В ответ сначала молчание, а затем возбуждаются уголовные дела. Правда, против тебя самого...

После твоего освобождения тебя еще долго догоняют: уголовными делами, травлей в прессе, горят твои машины, дома, травят семью, преследуют тебя лично. И это все за твой собственный счет, отдельной государственной программы реабилитации бывших реформаторов не существует...

С таким подходом к реформам, мы скоро будем реформаторов даже не в цирке искать, а сразу в тюрьме: выпил-сделал реформу-обратно в тюрьму", - констатировал Омелян.

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13 сентября 2018 года детективы НАБУ сообщили Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По версии следствия, сведения в его декларациях отличаются от достоверных более чем на 8 млн грн. Омелян заявил, что на него осуществлялось давление со стороны НАБУ и ему известно о фактах сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками.