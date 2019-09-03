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вторник, 03 сентября 2019 13:54

"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам

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&quot;С отменой неприкосновенности есть нюанс&quot;: предшественник дал совет новым нардепам
Нардепы аплодируют отмене из них неприкосновенности 3 сентября. Фото: "Радіо Свобода".

После изменения Конституции об отмене депутатской неприкосновенности осталось много законов, где нужно поубирать "хвосты".

Об этом Gazeta.ua сказал народный депутат 8-го созыва Виктор Чумак.

"20 лет об отмене неприкосновенности не говорил разве что ленивый. Хотя в европейских странах иммунитет от уголовного преследования депутатов - нормальная процедура и явление.

У нас это превратилось в злоупотребления. Когда под прикрытием неприкосновенности решали вопросы собственных бизнесов, их приумножения. И это раздражало людей.

Теперь возможность капитализировать свои активы за счет пребывания в парламенте теряется. И станет легче работать правоохранительным органам.

Есть один нюанс. Путь нужно пройти до конца. Снятие с Конституции упоминания о неприкосновенности не делает ее отсутствующей. Потому что есть закон "О статусе народного депутата", где все это прописано. Есть регламент. Есть Уголовно-процессуальный кодекс. Закон "Об оперативно-розыскной деятельности", в котором запрещаются определенные действия в отношении депутата.

Есть куча законодательных актов, где нужно поубирать "хвосты".

Следует правильно выписать правила привлечения. В публичный способ. Чтобы общество не имело никаких сомнений, что это не политические преследования.

Чтобы подозрение или объявления о привлечении депутата делал генеральный прокурор, его заместитель или спикер. Обязательно на заседании парламента.

Теперь власть становится доступнее

Теперь власть становится доступнее. Уменьшается привлекательность должности нардепа для тех, кто видел наживу.

Риски - в возможности давления на нардепа за его решения, авторитаризма. Например, сфальсифицируют уголовное преследование, о чем общество даже не узнает.

Все зависит от того, как этим будет пользоваться власть.

Верховная Рада не могла не принять сегодняшнего решения. 90% украинцев ожидали этого. А каждая политическая сила на каждых выборах обещала - сделает. Не "Слуга народа" это сделала. Ей подготовили почву практически все.

Среди людей бытует мнение, что депутаты имеют очень много льгот. На самом деле - их нет с 2013 года. Отменили все за исключением пользования "Феофанией", - говорит Виктор Чумак.

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3 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов.

Изменения в Конституцию поддержали 373 народных депутата.

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Дата
03
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