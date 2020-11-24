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вторник, 24 ноября 2020 11:53

С нового года заработает зона свободной торговли между Украиной и Израилем

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С нового года заработает зона свободной торговли между Украиной и Израилем
Отношения между странами переходят на новый уровень, написал Зеленский.

С 1 января 2021 между Украиной и Израилем начнет действовать зона свободной торговли. Об этом во вторник сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это новый уровень отношений между странами и "зеленый свет" для роста украинского экспорта, более тесное сотрудничество в сферах высоких технологий, машиностроения, инвестиций.

Отличная новость, Биньямин Нетаньяху (премьер-министр Израиля. - Gazeta.ua)", - написал Зеленский в Twitter.

Нетаньяху прилетал в Киев в августе прошлого года. Речь шла о поддержке бизнес-проектов инвесторов. Украина экспортирует зерно, масла, металлы, древесину. Более $50 млн вложил Израиль в украинскую экономику, говорилось тогда.

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Соглашение о ЗСТ правительства стран подписали в январе 2019 года. В июле прошлого года его ратифицировала Верховная Рада. Отменяет ввозные пошлины на большинство промышленных товаров.

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