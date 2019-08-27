Рынок земли и ликвидация монополий: во Всемирном банке рассказали о встрече с Зеленским

Президент Украины говорил с представителями Всемирного банка о реформах. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом подтвердил намерения провести земельную реформу, демонополизировать экономику и госпредприятия и завершить процесс разделения активов "Нафтогаз України".

Об этом Малпасс написал в Financial Times по итогам встречи с Зеленским 23 августа в Киеве, сообщает УНІАН

"На нашей встрече президент Зеленский подтвердил несколько ключевых мероприятий роста, которые я буду вспоминать на встрече с G7: осуществить земельную реформу, разделить права собственности на транзитные активы "Нафтогаза", демонополизировать экономику и государственные предприятия, а также уважать независимость центрального банка", - написал он.

Украина должна в полной мере использовать возможности, предоставляемые ее сельскохозяйственным сектором. В стране наибольший запас сельскохозяйственных земель в Европе, но урожайность с гектара - это лишь небольшая часть урожая во Франции и Германии, отметил банкир.

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По мнению Малпасса, снятие моратория на продажу сельскохозяйственных земель и создание эффективного рынка будут стимулировать улучшение, в частности, увеличение инвестиций в механизацию и орошение, переход на продукты с более высокой добавленной стоимостью и лучший доступ к финансированию для небольших хозяйств.

"Один олигарх контролирует группу компаний, которая производит более 80 процентов внутреннего производства минеральных удобрений", - написал он.

Также Малпасс отметил: чтобы Украина пошла по пути роста экономики и улучшения качества жизни, необходимо преодолеть существующие препятствия. Такими он назвал монополии в ключевых секторах, государственные банки, которые не желают конкуренции, стареющую инфраструктуру и агрессию России на Донбассе, которая серьезно подрывает торговлю и инвестиции.

Для привлечения инвестиций в Украину нужно ликвидировать монополии в пользу рыночной конкуренции и укрепить верховенство права. При этом капитал надо направить в наиболее производительные предприятия, а не влиятельным привилегированным кругам и олигархам, заявил представитель Всемирного банка.

С января по июль 2019-го платежеспособные банки Украины получили 36,7 млрд грн чистой прибыли. В аналогичный период прошлого года прибыль составила 9,8 млрд грн. То есть банки увеличили доход в 3,7 раза, сообщили в НБУ.