Рынок земли будут рассматривать на закрытом комитете, чтобы не было провокаторов - "слуга народа"

В прошлый раз на заседание комитета пришли "свободовцы" и устроили драку.

Аграрный комитет Верховной Рады будет рассматривать закон о рынке земли в закрытом режиме. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во вторник.

Рассмотрение поправок планируют показывать онлайн.

"Завтра комитет будет работать. Люди высказывались относительно того, делать это в закрытом или открытом формате. Большинство людей - в закрытом формате, но с прямой трансляцией. В закрытом формате для того, чтобы ограничить доступ для тех, кто не имеет отношения к рынку земли", - сказал Арахамия, пишет "РБК-Україна"

"Не знаю, какая будет пропускная способность комитета. Они группируют эти правки: согласно статье Регламента можно одинаковые правки сгруппировать. Потому что очень много поправок "слово в слово". Это просто, чтобы сорвать рассмотрение законопроекта", - сказал нардеп.

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11 декабря в Верховной Раде произошла драка после заседания комитета по вопросам аграрной политики. "Свободовцы", которые принимали участие в драке, заявили, что пришли "защищать украинскую землю любыми способами".