Рябошапка назвал "огромную проблему" в деле Гандзюк

"Его не хотели расследовать", — Рябошапка. ФОТО: газета "День"

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назвал нежелание прокуроров расследовать убийство активистки Екатерины Гандзюк огромной проблемой этого дела.

Об этом он заявил в интервью Lb.ua.

"Я не буду прямо отвечать на этот вопрос, - сказал генпрокурор на вопрос, был ли саботаж со стороны прокуроров, занимавшихся делом. - Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема.

Его не хотели расследовать ".

Рябошапка указал, что "не может" публично говорить о причинах. Намекнул на "среду" в момент совершения преступления, которая повлияла на расследование. О какой именно среде идет речь - не конкретизировал.

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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в начале ноября пообещал обнародовать важную информацию по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. 4 ноября прошел год со дня ее смерти. 31 июля 2018-го на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк вылили около литра кислоты. Она получила химические ожоги 30% тела. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. Пять исполнителей нападения осудили от 3 до 6,5 лет заключения. Подозреваемого в организации убийства Алексея Левина СБУ ищет вместе с Интерполом. Подозреваемого Игоря Павловского выпустили из СИЗО в мае. Подозреваемый в заказе убийства Владислав Мангер, председатель Херсонского облсовета, вышел под залог и носит электронный браслет.