Рябошапка начал год с расследований хищений в оборонке

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка усилил группы прокуроров в расследовании преступлений в оборонном секторе. Об этом в четверг сообщил Офис генпрокурора.

Рябошапка изменил группы прокуроров в ряде уголовных производств о хищении государственных средств, а также ненадлежащего использования госимущества на предприятиях концерна Укроборонпром.

Процессуальное руководство в этих делах поручил прокурорам военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Прокуроры подготовили планы расследования, оказывают поручения оперативным работникам по обеспечению исследования обстоятельств уголовных правонарушений и установления всех причастных к их совершению лиц.

Специализированная прокуратура в сфере надзора по уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса взяла под контроль состояние расследования", - заявили в ОП.

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В феврале прошлого года журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовали расследование. Обнаружили, что тогдашний первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и его сын Игорь причастны к хищениям в оборонном комплексе.

По сообщению СМИ, Гладковский с партнерами наладил поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из России, говорится в расследовании. Продавали в два-четыре раза дороже реальной стоимости. Руководитель Укроборонпрома Павел Букин якобы знал об этом. Заработали минимум 250 млн грн.