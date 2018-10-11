"Русский мир" получил удар

Россия потеряет влияние на православие, говорит политолог Вадим Карасев. Фото: AFP

Решение Вселенского Патриархата о поддержке автокефалии Украинской православной церкви является ударом по "русскому миру". Об этом в эфире одного из телеканалов сказал политолог Вадим Карасев.

"Сегодня многие страны имеют поместную церковь. Болгария, Румыния, Эстония. Украина получила возможность иметь единую поместную церковь. Национализировали православия. Многие страны шли на пути национализации религии. Начиная с англиканской церкви при короле Генрихе VII и заканчивая сегодняшним событием.

Это удар по "русскому миру". Украинская православная церковь Московского патриархата или присоединится к объединительному процессу всех православных церквей, или через некоторое время станет миронитарной православной церковью в Украине", - сказал он.

С одной стороны церковь отделена от государства. Но на самом деле - это ключевой институт общества, отметил эксперт.

"Есть еще духовная власть. Например, Франция является католическим государством. Да, там церковь не администрирует. Но она влияет на верующих. А верующие могут влиять на политику, политические партии. А сколько в Европе христианских партий? С теми или иными вариациями.

И Украина пытается создать национальную православную церковь. Чтобы считаться одним из крупнейших православных государств ", - пояснил Карасев.

"Это удар по "третьему Риму!. И это уменьшение влияния российской православной церкви на мировое православие", - сказал политолог.

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Синод поддержал автокефалию Украинской православной церкви. О таком решении стало известно вечером 11 октября. Документ состоит из 5 пунктов. Согласно им, украинская церковь будет подчиняться Константинополю. Также анафема Украинской православной церкви Киевского патриархата признана недействительной. Для того, чтобы Украина получила Томос, должны объединиться три церкви - УПЦ КП, УПЦ МП и УПАЦ (Украинский православной автокефальная церковь), заявил патриарх УПЦ КП Филарет.Такое собрание состоится очень скоро, пообещал.