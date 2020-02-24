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понедельник, 24 февраля 2020 20:44

Русский хотят сделать официальным в Раде

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Русский хотят сделать официальным в Раде
Фото: Politeka

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский и депутат от "Оппозиционного платформы - за жизнь" Олег Волошин зарегистрировали в парламенте проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно языка работы №3084.

Им предлагается в статье Регламента о месте проведения и языке ведения заседаний Верховной Рады установить, что языком работы должностных лиц Верховной Рады, на которых распространяется действие закона "О государственной службе", является государственный язык. Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Кроме того, депутаты предлагают установить, что в соответствии со статьей 10 Конституции Украины в работе Верховной Рады может использоваться русский и другие языки национальных меньшинств Украины.

Также предложенными изменениями устанавливается, что народные депутаты и другие лица, на которых не распространяется действие закона "О государственной службе", на пленарных заседаниях Верховной Рады, парламентских слушаниях, в работе органов Верховной Рады могут использовать для всех видов выступлений, предусмотренных в статье 32 этого регламента, языки национальных меньшинств Украины.

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В пояснительной записке к законопроекту его авторы, в частности, отмечают, что поскольку в статье 2 Регламента Верховной Рады установлено, что языком работы парламента Украины является государственный язык, то в нем "не реализованы конституционные гарантии и нормы относительно свободного развития, использования и защиты русского, других языков национальных меньшинств Украины ".

Среди прочего, они считают, что необходимо учесть, что "русский и другие языки национальных меньшинств являются родными языками или языками общения для миллионов граждан Украины, которые имеют такие же конституционные права, как и, например, граждане, в равной степени с другими платят налоги, выполняют свои конституционные обязанности и т.п.".

Партия "Слуга народа" не имеет ни одного официального работника, а также ни одной местной ячейки со статусом юридического лица. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

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