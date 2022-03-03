"Русский бизнес, иди нах*й": в Раде сделали шаг к национализации росимущества и активов

Законопроект комитет поддержал единогласно.

Комитет Верховной Рады по экономическому развитию единогласно поддержал законопроект о национализации российского имущества и активов в Украине.

Об этом сообщила народный депутат от "Слуга народа" Роксолана Пидласа.

"Национализация имущества и средств юридических лиц РФ. Русский бизнес, иди нах*й. Единогласно", - сообщила.

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Изымать будут не только активы РФ, но и активы ее юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Украины.

Перечень будут формировать Кабинет министров и Совет национальной безопасности и обороны.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.