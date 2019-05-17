Руководитель штаба президента подал в отставку

Первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук подал в отставку. Об этом пишет "Українська правда" со ссылкой на источник в АП.
"В четверг была назначена дата инаугурации нового президента на 20 мая. Поэтому Ковальчук решил уйти в отставку", - сообщил источник.
По словам собеседника, сейчас Ковальчук рассматривает несколько предложений относительно участия в парламентских выборах.
Ковальчук дважды возглавлял предвыборный штаб во время президентских кампаний Петра Порошенко: в 2014 и 2019 годах. До этого был одним из руководителей партии "УДАР Віталія Кличка" и руководил кампанией партии на выборах в Верховную Раду 2012-го.
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Ранее президент Петр Порошенко подписал заявление об отставке Константина Елисеева с должности заместителя главы АП.
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